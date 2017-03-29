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Учения МЧС прошли на станции метро "Малиновка"
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29 Марта 2017 15:20

Учения МЧС прошли на станции метро "Малиновка"

26 единиц специальной техники и более сотни спасателей ликвидировали ночью условную чрезвычайную ситуацию в метро. Учения прошли на станции "Малиновка". По легенде, специалисты тушили пожар в электропоезде на перегоне между станциями и разбирали завалы. Причем работы усложнялись большим количеством пострадавших и требовали неотложной помощи.

По информации спасателей, такие же учения в ближайшее время будут проведены и на крупных предприятиях столицы.

  

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