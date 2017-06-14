14 Июня 2017 15:26

Ученики одной из столичных школ опробуют новые формы отдыха в бизнес-лагере. Здесь юные интеллектуалы изучают введение в предпринимательство. За две недели они смогут не только в теории, но и на практике узнать, что необходимо для того, чтобы открыть собственное дело.

Кстати, с таким опытом организации детского отдыха и другими формами работы школы во время летних каникул познакомились делегации из Австрии и Латвии.

Педагоги-слушатели посещают нашу страну в рамках проекта международного сотрудничества, организованного Институтом повышения квалификации и переподготовки педуниверситета.