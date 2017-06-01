Ученики из всей страны поборются за самую высокую оценку в эфире телеканала "Беларусь 1"

31 Мая 2017 21:18

Этой осенью стартует новый проект Белтелерадиокомпании - "Я знаю!". Стать участником интеллектуальной игры может каждый белорусский школьник, ограничение лишь по возрасту - с пятого по одиннадцатый класс. Кастинг начнется совсем скоро. Съемки проекта запланированы на сентябрь.

Ольга Шлягер, заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании: "Мы прекрасно знаем: наши дети очень талантливы. Они замечательно поют, есть потрясающие результаты, они замечательно танцуют. Но также мы знаем, что они большие умницы. Мы хотим самых главных умниц выявить, чтобы они посоревновались, чтобы они встретились, пообщались".

Анжела Кудоярова, консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси: "Проект будет интересен детям творческим, одаренным, способным. Потому что сам проект будет направлен на развитие именно творческих способностей учащихся, и не по одному какому-то предмету, а на всеобщее развитие ребенка".

В эфире "Беларусь 1" новый проект уже этой осенью зрители смогут смотреть по выходным. Первый сезон включает 33 игры.