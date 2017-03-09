9 Марта 2017 19:12

Учебный год для белорусских старшеклассников планируют сделать короче, а именно - перенести последний день с 31 мая на 25-е, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены.

Сегодня об этом сообщил в парламенте первый замминистра образования Вадим Богуш. Депутаты и чиновники за круглым столом говорили о совершенствовании законов об образовании. В настоящий момент идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса в этой сфере. Его текст разместили и на интернет-портале профильного министерства. Уже получено много отзывов. Свои предложения готовы внести и парламентарии.

Проект Кодекса об образовании планируют внести в Палату представителей до июля. Параллельно продолжится его обсуждение с педагогами средней и высшей школы. Осенью в парламенте планируют провести и слушания по национальной системе образования.