Учебные заведения Минской области активно присоединяются к проекту "Электронная школа"

17 Января 2017 15:18

Цифровые аналоги дневников, журналов и расписания занятий используют в 62 школах и гимназиях. Доступ к информационным ресурсам, кроме учеников и учителей, имеют также и родители. Это позволяет следить за тем, как школьник учится и посещает занятия. К тому же в режиме онлайн учитель или классный руководитель может связываться с родителями.

Следующим этапом проекта станет карточка ученика. Ее получит каждый школьник. Это электронный документ - пропуск в школу и одновременно денежная карточка. Например, в гимназии Фаниполя подобная система успешно действует.