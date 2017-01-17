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Учебные заведения Минской области активно присоединяются к проекту "Электронная школа"
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17 Января 2017 15:18

Учебные заведения Минской области активно присоединяются к проекту "Электронная школа"

Цифровые аналоги дневников, журналов и расписания занятий  используют в 62 школах и гимназиях.  Доступ к информационным ресурсам, кроме учеников и учителей, имеют также и родители. Это позволяет следить за тем, как школьник учится и посещает занятия. К тому же в режиме онлайн учитель или классный руководитель может связываться с родителями.

Следующим этапом проекта станет карточка ученика.  Ее получит каждый школьник. Это электронный документ - пропуск в школу и одновременно денежная карточка. Например, в гимназии Фаниполя подобная система успешно действует.

 

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