Учебные программы для общей средней школы в Беларуси будут обновлены к первому сентября

Общество
28 Апреля 2017 19:08
Учебные программы для общей средней школы в Беларуси будут обновлены к первому сентябряСегодня об этом заявил министр образования на совещании специальной рабочей группы в профильном ведомстве. Игорь Карпенко подчеркнул, что новые методические указания уже разрабатываются. Также сегодня обсудили вопросы переквалификации и дополнительной переподготовки педагогических кадров.
Напомним, во время ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства дал поручение Министерству образования разгрузить школьную программу и скорректировать учебные издания, по которым сегодня обучаются школьники.
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