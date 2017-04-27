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Учебные программы для общей средней школы в Беларуси будут обновлены к первому сентября
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28 Апреля 2017 19:08

Учебные программы для общей средней школы в Беларуси будут обновлены к первому сентября

Сегодня об этом заявил министр образования на совещании специальной рабочей группы в профильном ведомстве. Игорь Карпенко подчеркнул, что новые методические указания уже разрабатываются. Также сегодня обсудили вопросы переквалификации и дополнительной переподготовки педагогических кадров.

Напомним, во время ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства дал поручение Министерству образования разгрузить школьную программу и скорректировать учебные издания, по которым сегодня обучаются школьники.

  

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