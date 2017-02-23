Учебная аудитория в честь Владимира Мулявина

24 Февраля 2017 08:04

Белорусский государственный университет культуры и искусств в своих стенах разместил неизвестные фото музыканта с Урала, который стал настоящим символом Беларуси. Автор фотографий - Юрий Иванов, один из ближайших друзей Владимира Мулявина - сделал множество снимков музыканта. И все они из личного архива. На документальных фото командировки "Песняров" в Москву, гастроли по Беларуси и другие факты истории группы.

Юрий Иванов, фотограф, специалист по связям с общественностью БГУКИ: "Я работал в агентстве печати "Новости", и накануне поездки ансамбля "Песняры" в Америку я получил задание сделать для американской прессы репортаж об этом ансамбле. Так мы и познакомились с Мулявиным, это был 1968-1969 год. Это было давно, и с тех пор с Владимиром Георгиевичем подружились".

В учебной аудитории будут рассказывать о жизни Владимира Мулявина. Здесь и истоки легендарного ВИА.