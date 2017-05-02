Участники большого пресс-тура посетили предприятие "БелДжи", БелАЗ и индустриальный парк "Великий камень"

2 Мая 2017 21:13

Масштабный пресс-тур китайских журналистов в Беларусь. Около 40 представителей СМИ на неделю приехали в нашу страну, чтобы затем подробно рассказать миллионам своих телезрителей, радиослушателей и читателей об увиденном. Участники большого пресс-тура сегодня посетили совместное предприятие "БелДжи", БелАЗ и, конечно, индустриальный парк "Великий камень". Первые впечатления гостей в репортаже Алексея Адашкина.

Плоды сотрудничества Беларуси и Китая вполне осязаемые. О многих из совместных проектов можно сказать "первый" и "самый масштабный". Возле Борисова сейчас завершается строительство современного завода по выпуску легковых автомобилей. Это производство и стало первым пунктом в пресс-туре репортеров из Поднебесной. Комфортабельные белорусско-китайские машины с этого конвейера сойдут уже летом. Сейчас здесь активно тестируется оборудование.

Завод по производству отечественных легковушек китайского происхождения наполовину принадлежит флагману нашего автопрома - БелАЗу. Это жодинское предприятие сегодня также оказалось в фокусе камер журналистов из Поднебесной.

Завод-гигант объехали на автобусе. Отдельная остановка для фотосессии со стальными силачами. В Китае сегодня, кстати, работает почти пять сотен БелАЗов. И планируется расширение такого могучего автопарка.

Сорок китайских журналистов приехали на неделю в Беларусь. Они представляют все главные СМИ Поднебесной, в том числе и глобальный медиахолдинг CCTV. В составе группы и репортеры из десяти провинций этой страны. Только телеканалов почти десяток. Такой масштабный пресс-тур организован впервые в белорусско-китайской истории.

Пожалуй, наибольший интерес китайских журналистов сегодня привлек индустриальный парк "Великий камень". Этот совместный проект Беларуси и Поднебесной уже сегодня называют жемчужиной нового "Шелкового пути". О масштабах парка можно судить по длине местных автодорог. Их общая протяженность уже превышает 13 километров. Сейчас "Камень", что называется, проходит огранку и готовится к запуску первых производств.

Сегодня на территории парка работают 8 резидентов и 22 компании. Заявленные инвестиции превышают 700 миллионов долларов. До конца нынешнего года количество резидентов по планам вырастет до 20-ти. "Великий камень" уже дал работу примерно пяти тысячам человек.

Китай - это самый большой рынок продовольствия на планете, если считать по количеству потребителей. И Поднебесная открыла свои двери для белорусских продуктов - в частности, говядины и молока. Сегодня китайские журналисты смогли подробно ознакомиться с нашим сельским хозяйством и в прямом смысле оценить его на вкус.

Судя по всему, белорусские прысмакі пришлись по душе репортерам из Поднебесной.