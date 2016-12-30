29 Декабря 2016 15:02

В Беларуси продолжается марафон добрых дел: сегодня участники акции "Наши дети" посетили дом семейного типа в агрогородке Городец Шкловского района. Поздравить воспитанников с наступающим Новым годом приехал всей семьей помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Вместе с супругой и детьми он вручил детям сладкие подарки, развивающие игры, конструкторы, бытовую технику. Не мог пройти новогодний праздник и без Деда Мороза и большого хоровода. В семье Александра и Светланы Коноваленко воспитываются трое своих, пятеро приемных детей, еще двое ребят приезжают в гости на выходные из Шкловского дома-интерната для детей с нарушениями зрения. Не обошлось и без совместного дружеского чаепития.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности: "Мы всегда с удовольствием приезжаем в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей такой, доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самый маленький еще немножко стесняется, но, тем не менее, для нашей семьи это большое событие. Очень важно, что эти мероприятия проходят, очень важно нам взрослым заботиться о детях. Это же наше все-таки будущее".

Подарки вручены сегодня и воспитанникам Могилевской специализированной школы закрытого типа. Новогодним сюрпризом от Министерства образования Беларуси стали теннисные столы и наборы конфет. Поздравил детей и педколлектив спецучреждения с наступающим Новым годом министр образования Игорь Карпенко.