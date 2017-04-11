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У верующих продолжается Страстная неделя
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12 Апреля 2017 07:08

У верующих продолжается Страстная неделя

Сегодня христиане вспоминают два важных события Евангелия - предательство Иудой Христа и помазание Иисуса миром. По библейскому преданию, грешница, прося у Спасителя прощения, помазала его голову драгоценным маслом - это было знаком приготовления его к смерти. В этот же день Иуда согласился выдать Иисуса.

Завтра у католиков и православных Чистый, или Великий, четверг. В церквях будут вспоминать Тайную Вечерю. В народе этот четверг - время наведения домашнего порядка.

  

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