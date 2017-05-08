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9 Мая 2017 12:00

У Вечного огня в Минске прошла праздничная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы

В 12:00 у Вечного огня в Минске прошла праздничная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит!" Прямую трансляцию вели телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

  

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