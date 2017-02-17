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У православных верующих сегодня второй день масленичной недели
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21 Февраля 2017 07:19

У православных верующих сегодня второй день масленичной недели

В сырный вторник было принято заводить веселые игры и угощать блинами. Молодежь с утра шла кататься с гор. Этот день был особенно волнительным для незамужних девушек, поскольку на заигрыш устраивались смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Одинокие девушки в этот день часто гадали на суженого. Нужно было взять блин, выйти на улицу и угостить им первого встречного мужчину, спросив его имя. Считается, что именно так и будут звать суженого.

 

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