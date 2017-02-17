У православных верующих сегодня второй день масленичной недели

Общество
21 Февраля 2017 07:19
У православных верующих сегодня второй день масленичной неделиВ сырный вторник было принято заводить веселые игры и угощать блинами. Молодежь с утра шла кататься с гор. Этот день был особенно волнительным для незамужних девушек, поскольку на заигрыш устраивались смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Одинокие девушки в этот день часто гадали на суженого. Нужно было взять блин, выйти на улицу и угостить им первого встречного мужчину, спросив его имя. Считается, что именно так и будут звать суженого.
Другие новости
21.02.2017 07:08 / Общество Продолжают работу прямые телефонные линии
21.02.2017 07:00 / Общество В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил
20.02.2017 21:33 / Общество Своеобразное руководство для гостей Беларуси выпустило Национальное агентство по туризму
20.02.2017 21:27 / Общество Шоколад премиум-класса под брендом "Президент" появился в продаже в белорусских магазинах
20.02.2017 21:05 / Общество В Беларуси сегодня завершился срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год
20.02.2017 19:26 / Общество Приятные сюрпризы от Евроопта не заканчиваются
20.02.2017 19:17 / Общество Коррупционный скандал на предприятии "Гомельтранснефть "Дружба"
20.02.2017 19:11 / Общество Индивидуальный подход и решение проблем
20.02.2017 18:44 / Общество Стать солдатом на два дня
20.02.2017 15:17 / Общество Госавтоинспекция продолжает акцию "Пешеход"
20.02.2017 15:15 / Общество Ставка на экономию
20.02.2017 15:12 / Общество Министерство обороны подвело итоги творческого конкурса на лучшие материалы о военном ведомстве
20.02.2017 15:06 / Общество Погода в Беларуси в последнюю неделю февраля будет похожа на мартовскую
20.02.2017 15:01 / Общество Продолжаются личные встречи вертикали власти с жителями регионов
20.02.2017 12:08 / Общество В Беларуси сегодня сохранится оранжевый уровень опасности
20.02.2017 12:02 / Общество В Беларуси истекает срок уплаты сбора на финансирование госрасходов
20.02.2017 08:06 / Общество Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня в 20:00
20.02.2017 07:15 / Общество У православных сегодня начинается Масленичная неделя