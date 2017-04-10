У православных верующих началась Страстная седмица

10 Апреля 2017 21:18

Каждый день за неделю до Пасхи именуется Великим, а пост - строжайшим. Богослужения погружают прихожан в события последних дней жизни Иисуса Христа. В преддверии праздника Пасхи Митрополит Павел провел медиавстречу. Своеобразная пресс-конференция прошла в формате чаепития. Предстоятель Белорусской православной церкви рассказал, как подготовиться к празднику и подчеркнул важность каждого из 6 дней до окончания Великого поста.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"В этом очень глубокий смысл нашего поста, заглянуть в свою душу, в глубины души своей и осознав свои недостатки, покаяться в них. Принимать участие в богослужениях - это чрезвычайно важно. Как бы ни было нам тяжело в эти дни, а Христос воскрес из мертвых. Вот эта радость Воскресения Христова - она вселяет в души, в сердца наших людей такую радость".

В этом году Пасха у католиков и православных совпала. Отметим, праздник - 16 апреля. После представители этих конфессий встретятся с молодежью в рамках акции БРСМ. Кроме того, митрополит поделился планами православной церкви в год 500-летия книгопечатания. Так, планируется выпустить праздничное издание Нового Завета на белорусском языке.