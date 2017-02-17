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У православных сегодня начинается Масленичная неделя
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20 Февраля 2017 07:15

У православных сегодня начинается Масленичная неделя

Ее главная цель - подготовиться к Великому посту. Мясного уже сейчас есть нельзя, но разрешаются яйца и рыба, творог, сыр, молоко и масло. Сегодня первый день Масленицы - Встреча, когда начинают выпекать блины - главное блюдо праздника. Завершится Сырная неделя по православным традициям Прощеным воскресеньем. В эти выходные по всей Беларуси пройдут традиционные гуляния и ярмарки.

  

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