У православных сегодня начинается Масленичная неделя

20 Февраля 2017 07:15

Ее главная цель - подготовиться к Великому посту. Мясного уже сейчас есть нельзя, но разрешаются яйца и рыба, творог, сыр, молоко и масло. Сегодня первый день Масленицы - Встреча, когда начинают выпекать блины - главное блюдо праздника. Завершится Сырная неделя по православным традициям Прощеным воскресеньем. В эти выходные по всей Беларуси пройдут традиционные гуляния и ярмарки.