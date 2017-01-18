У православных сегодня - Крещенский сочельник

18 Января 2017 07:07

День, предваряющий один из самых главных христианских праздников.

Во всех храмах пройдут длительные и торжественные службы. Чтение Царских часов и Литургия Василия Великого начнется буквально через несколько часов и закончится поздно вечером. Кроме того, состоится освящение воды. В отличие от малого, которое в церквях проходит круглый год, это освящение Великое. После него вода в любом источнике считается целительной. Главная святыня праздника - крещенская вода - будет доступна верующим уже сегодня.

Протоиерей Владимир Уваров, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Почему праздник Богоявления - Бог пришел на реку Иордан для того, чтобы открыть тайну Святой Троицы. Сын плотию явился Дух в виде голубя спускается ко Христу и явственно слышится голос Небесного Отца: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный…”. Тайна Святой Троицы приоткрывается на реке Иордан. Вот такой смысл праздника".