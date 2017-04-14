Сегодня идет главная подготовка к Пасхе

14 Апреля 2017 18:45

У православных и католиков Страстная пятница. Это самый грустный день в христианском календаре. Он связан с судом над Иисусом и его смертью. В Великую пятницу верующие молятся с особым уважением и придерживаются самого строгого поста.

Сегодня же идет и главная подготовка к Пасхе. Хозяйки на своих кухнях, кондитеры на предприятиях и сестры в приходах выпекают праздничные куличи, готовят творожные пасхи, красят яйца, чтобы завтра пасхальные блюда освятить в храмах. Сдобные лакомства украшают съедобными веточками, крестиками и сладкими цветами из теста.

После строгого 40-дневного поста на праздничном столе на Пасху должны быть самые щедрые угощения. Кроме обязательных куличей и крашеных яиц, мясные и рыбные блюда, рулеты из овощей, шоколадные десерты.