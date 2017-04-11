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У христиан сегодня Чистый четверг
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13 Апреля 2017 07:16

У христиан сегодня Чистый четверг

В церкви его называют Великим или Страстным. Главные события, которые сегодня напоминаются Евангелием, - Тайная вечеря, на которой сам Христос установил обряд причастия - одного из семи главных христианских таинств. В четверг перед Пасхой верующие вспоминают и молитву Иисуса в Гефсиманском саду, и предательство Иуды, когда Спасителя взяли стражники и Петр отрекся от него.

В Чистый четверг принято готовить к Пасхе свой дом, чистить вещи и купаться самим. В последний четверг перед Пасхой хозяйки начинали печь куличи.

  

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