У христиан сегодня Чистый четверг

13 Апреля 2017 07:16

В церкви его называют Великим или Страстным. Главные события, которые сегодня напоминаются Евангелием, - Тайная вечеря, на которой сам Христос установил обряд причастия - одного из семи главных христианских таинств. В четверг перед Пасхой верующие вспоминают и молитву Иисуса в Гефсиманском саду, и предательство Иуды, когда Спасителя взяли стражники и Петр отрекся от него.

В Чистый четверг принято готовить к Пасхе свой дом, чистить вещи и купаться самим. В последний четверг перед Пасхой хозяйки начинали печь куличи.