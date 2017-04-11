Общество
13 Апреля 2017 07:16
У христиан сегодня Чистый четверг
В церкви его называют Великим или Страстным. Главные события, которые сегодня напоминаются Евангелием, - Тайная вечеря, на которой сам Христос установил обряд причастия - одного из семи главных христианских таинств. В четверг перед Пасхой верующие вспоминают и молитву Иисуса в Гефсиманском саду, и предательство Иуды, когда Спасителя взяли стражники и Петр отрекся от него.
В Чистый четверг принято готовить к Пасхе свой дом, чистить вещи и купаться самим. В последний четверг перед Пасхой хозяйки начинали печь куличи.
Другие новости
13.04.2017 07:11 / Общество Специальный проект АТН ко Дню космонавтики
12.04.2017 21:25 / Общество Где летом рыбаков ждет богатый улов - топ клевых мест
12.04.2017 21:20 / Общество С Днем космонавтики с орбиты жителей планеты поздравил Олег Новицкий
12.04.2017 19:45 / Общество Новое дошкольное учреждение открыли сегодня в деревне Копище
12.04.2017 19:05 / Общество Заместитель Генерального секретаря ООН посетил ГУ РНПЦ "Мать и дитя"
12.04.2017 18:53 / Общество Рыбаки-волонтеры смастерили для подводных обитателей Минского моря еловые гнезда
12.04.2017 18:50 / Общество В столице отмечают День космонавтики
12.04.2017 18:48 / Общество В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску
12.04.2017 15:27 / Общество Центр столицы в районе Немиги активно меняет облик
12.04.2017 15:26 / Общество В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску
12.04.2017 15:18 / Общество Дом ребенка открыли после реконструкции в Гомельской исправительной женской колонии
12.04.2017 15:16 / Общество Пассажиры поезда Минск - Вильнюс впервые прошли паспортный контроль на вокзале
12.04.2017 15:14 / Общество Журналистское расследование "Белый легион черных душ" - сегодня на "Беларусь 1"
12.04.2017 08:09 / Общество Совету ветеранов Белтелерадиокомпании 30 лет
12.04.2017 07:12 / Общество Сегодня отмечается Всемирный день космонавтики
12.04.2017 07:08 / Общество У верующих продолжается Страстная неделя
11.04.2017 21:07 / Общество Белорусские медики прооперировали острый аппендицит у полуторамесячного ребенка
11.04.2017 19:06 / Общество Минута молчания и молитва в память об узниках фашистских концлагерей