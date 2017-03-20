У электронных сигарет в Беларуси - туманные перспективы

19 Марта 2017 21:39

Ароматизированный пар и табачный дым могут уравнять для продавцов и покупателей. Это значит для электронных сигарет, как и для обычных, планируют ввести полный запрет на рекламу и продажу в открытых витринах. Также купить парогенератор разрешат только 18-летним и старше. Сегодня все острее обсуждается и необходимость сокращения мест, доступных для курения и парения. А полностью бездымной средой планируют объявить детские площадки, пляжи, остановки общественного транспорта, подземные переходы и спортивные арены.

Изменения инициировал Минздрав. Это очередные шаги Беларуси в борьбе с табачной и электронно-паровой зависимостью. Подробнее о них у медиков спросила наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Стаж курильщика у Ивана 13 лет. И как следствие - никотин сказался на здоровье. А бросить мешала зависимость. В поисках альтернативы случайно попробовал электронную сигарету или, как правильно, парогенератор, и сегодня уже с ним не расстается. Говорит, вернулось обоняние, а еда даже стала вкуснее.

Но медики с таким утверждением спорят. Здесь, говорят, эти новинки еще никого не избавили от курения. Наоборот, стали очередной вредной привычкой. Недаром она называется электронной системой доставки никотина, причем сегодня до конца не изученной. Есть только точечные лабораторные исследования в мире. А о долгосрочных последствиях парения - нет. Само же устройство кажется понятным.

Имитатор горения, батарейка, микропроцессор, датчик, испаритель и картридж с никотином или без него. А также огромное количество ароматизаторов. Всего существует 51. Но это не натуральные компоненты, а химические соединения, нераскрытые до конца. И производители под шумок предлагают их в противовес табаку.

Так, никотин в разных долях есть в наполнителях для электронных сигарет. Ведь без него производство просто невыгодно. Именно это вещество и вызывает зависимость. А тогда о каком желании бросить курить идет речь? А выпускаемый пар не просто водяной, а химический.

Сегодня электронные сигареты запрещены в Дании, Израиле, Канаде, Турции, Таиланде, Иордании, Иране, Кувейте, Норвегии, Бразилии, Турции, Панаме и Сингапуре. Запрет на рекламу, продвижение и спонсорство в отношении электронных сигарет введен в 39 странах, где живет треть мирового населения.

В Беларуси пока это новинка, хотя таковой ее уже сложно назвать, не регулируется никак. И это самая большая проблема, о которой бьют в колокол медики. Ведь когда в законе брешь, значит - разрешено все. То есть, купить парогенератор могут и подростки. Если же электронные сигареты приравняют к обычным, их будут продавать только 18-летним и старше.

Поэтому медики всеми руками за изменение законодательства. Главная цель – снизить употребление никотина. Причем это не просто лозунги, они подкреплены цифрами.

Курение - один из факторов развития болезней нашего века. Так, среди онкобольных – 84,5% курильщиков, сердечно-сосудистым заболеваниям подвергнуты 80% любителей сигарет, туберкулезу – 77%.

А это огромные экономические потери. На лечение и профилактику всех этих заболеваний ежегодно уходит до 100 миллионов долларов. При этом в расчет не взяты и косвенные потери госказны - выплаты пенсий по инвалидности.

Сегодня в Беларуси курит почти треть населения. И статистику эту пополняет молодежь. Причем по мужской зависимости от табака мы на втором месте в европейском регионе после Армении. В старой Европе процент зависимых от табака куда ниже. В то же время в последние годы у нас все чаще прикурить просит именно женская половина.

Так вот, возвращаясь к болезням сердца. У каждого пациента своя история. Рекомендации врачей сходятся в одном - расстаться с вредной привычкой, которую называют и главной причиной старения. А для тех, кто с ней незнаком, - формировать положительный образ некурящего героя.

В РНПЦ "Кардиология" запрет на курение - негласное правило. Табличек с перечеркнутой сигаретой в красном кружке, конечно, не встретишь, но пациенты знают: выпишут тут же, если запахнет дымом.

Всемирная организация здравоохранения никотину посвятила не одно исследование. И сегодня утверждает: зависимость убивает каждого второго курильщика, а каждая десятая смерть – это пассивное поглощение дыма. ВОЗ даже вот так изобразила организм курильщика. Тут, как видим, дым поражает все органы. А есть люди, которые вынуждены сталкиваться с такой завесой по роду деятельности.

Медики - самые ярые сторонники сокращения этих самых мест для курения. В кафе, ресторанах - отдать не просто целые залы под дым, а организовать специально отведенные места. Причем новые правила будут касаться не только тех, кто курит, но и парит (имеются в виду электронные парогенераторы). Сейчас Минздрав и МЧС совместно разрабатывают знаки запрета. И требования к тем самым местам для курения в торговых центрах, рынках, общепите, госучреждениях и банках. Ведь главное, чтобы навигация была понятна и белорусу, и туристам.

Станет ли Беларусь страной без дыма вообще - пока сказать сложно. Но сегодня в обществе все настойчивее обсуждается запрет на курение на детских площадках, пляжах и остановках общественного транспорта. И это не наше ноу-хау. Лидеры списка готовы через лет 15 полностью освободиться от табачного дыма.

В этом списке - Австралия, где в 2035 году число любителей прикурить сократиться до 5%. И Финляндия через 13 лет готова полностью отказаться от никотина. Сейчас вредная привычка у 18% населения. А полвека назад была у 70%. Среди мер по борьбе - сокращение разрешенных мест для курения, запрет на рекламу и высокая стоимость сигарет.

Об этом мы говорили и в белорусском офисе Всемирной организации здравоохранения. Подробно расписали, сколько стоит пачка в Европе и у наших соседей.

До недавних пор цена у нас была такой же, как в Украине. Но с этого года соседка повысила акцизы на табак. Беларусь к бездымной среде двигается поэтапно – в общепите разграничили залы для курящих и некурящих, введен и запрет на открытую выкладку сигарет в магазинах.

Также для поставщиков и продавцов электронных сигарет и жидкостей станет обязательной регистрация и лицензирование, как и точный перечень аромакомпонентов товара. К тому же, они попадут и под микроскоп наших служб санитарного контроля.