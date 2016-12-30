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У Дворца спорта с 11 вечера до 4 утра пройдет большой концерт и дискотека
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31 Декабря 2016 12:17

У Дворца спорта с 11 вечера до 4 утра пройдет большой концерт и дискотека

Гуляния в новогоднюю ночь развернутся более чем на 28 открытых площадках Минска.

Главной станет территория у Дворца спорта. Здесь с 11 вечера до 4 утра пройдет большой концерт и дискотека. А 1 января запланирована программа "Новогодняя волшебная ночь".

 

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