У Дворца спорта с 11 вечера до 4 утра пройдет большой концерт и дискотека

31 Декабря 2016 12:17

Гуляния в новогоднюю ночь развернутся более чем на 28 открытых площадках Минска.

Главной станет территория у Дворца спорта. Здесь с 11 вечера до 4 утра пройдет большой концерт и дискотека. А 1 января запланирована программа "Новогодняя волшебная ночь".