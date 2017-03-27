Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>У белорусских школьников начались весенние каникулы
Общество
RSS
У белорусских школьников начались весенние каникулы
Скачать Поделиться

27 Марта 2017 07:07

У белорусских школьников начались весенние каникулы

И провести их ребята могут с пользой. В столице будут работать 247 дневных лагерей, в которых смогут отдохнуть более 10 с половиной тысяч учащихся. Для них организуют спортивные соревнования, конкурсы, занятия в клубах и кружках. Кроме того, пройдут кинопоказы и музыкальные представления, а в рамках акции "Весенняя перемена" - встречи с писателями и мастер-классы в Национальной и районных библиотеках. Во время весенних каникул пройдет и заключительный этап республиканской олимпиады по 17 учебным предметам. В нем примут участие почти полторы тысячи учащихся.
  

Другие новости

Лужица. Неизвестная Хатынь Лужыца. Невядомая Хатынь 26.03.2017 21:41 / Общество Лужица. Неизвестная Хатынь

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =