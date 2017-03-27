У белорусских школьников начались весенние каникулы

27 Марта 2017 07:07

И провести их ребята могут с пользой. В столице будут работать 247 дневных лагерей, в которых смогут отдохнуть более 10 с половиной тысяч учащихся. Для них организуют спортивные соревнования, конкурсы, занятия в клубах и кружках. Кроме того, пройдут кинопоказы и музыкальные представления, а в рамках акции "Весенняя перемена" - встречи с писателями и мастер-классы в Национальной и районных библиотеках. Во время весенних каникул пройдет и заключительный этап республиканской олимпиады по 17 учебным предметам. В нем примут участие почти полторы тысячи учащихся.