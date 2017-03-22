22 Марта 2017 15:14

У белорусов нет необходимости использовать фильтры для очистки воды - это заявила завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Жевняк. Сегодня Всемирный день водных ресурсов.

За последние 10 лет выявляется только около 1 % несоответствующих проб по микробиологическим показателям из коммунальных водопроводов. А по рекомендациям ВОЗ, если этот процент менее 5, то вода безопасна, т.е. ее можно пить из крана. Специалисты уверены: белорусам с питьевой водой повезло, поскольку мы ее получаем из подземных источников.

Уже осенью Беларусь будет принимать Международный водный форум. Специалисты обсудят улучшение качества питьевой воды и способы ее очистки.