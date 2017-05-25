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Турнир по образовательной робототехнике объединил в столице участников из трех стран
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22 Мая 2017 15:20

Турнир по образовательной робототехнике объединил в столице участников из трех стран

Битва конструкторов, робо-сумо и гонки среди роботов. Пятый открытый турнир по образовательной робототехнике объединил в столице более четырех сотен участников из трех стран - Беларуси, Украины и Китая. Они сражались в 13 категориях. Это соревнования как для новичков, так и для опытных программистов. Возраст участников - от 6 до 40 лет. Среди номинаций и новые, которые до сих пор не были представлены на крупных турнирах.

Для участников также были организованы мастер-классы и лекции по робототехнике. А победители турнира получили ценные подарки.

  

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