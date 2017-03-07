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Туманным выдалось это утро
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8 Марта 2017 09:09

Туманным выдалось это утро

Видимость в Минске и некоторых городах Беларуси сейчас не превышает 200 метров. Рассеиваться туман начнет через час. Будем надеяться, что сегодня все-таки будет солнечно.

  

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