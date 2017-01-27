Общество
27 Января 2017 15:22
Туман, гололед и временами мокрый снег
Погоду в выходные определят теплые и влажные воздушные массы из Атлантики, но перепад температур приведет к осложнению ситуации на дорогах. Дневная температура воздуха завтра от 0 до плюс 2. В воскресенье - от минус 4 до 0. По прогнозам, существенно погода не изменится и в начале следующей недели.
Другие новости
27.01.2017 15:26 / Общество За день с вопросами на номер 115 звонят до 8 тысяч минчан
27.01.2017 15:14 / Общество В Музее истории Великой Отечественной войны вспоминают жертв холокоста
27.01.2017 12:12 / Общество В Минске и областях продолжают работу прямые телефонные линии
27.01.2017 12:03 / Общество Беларусь и весь мир вспоминают сегодня жертв холокоста
27.01.2017 07:14 / Общество Сегодня Международный день памяти жертв холокоста
26.01.2017 21:33 / Общество В Минске прошли мероприятия в канун дня памяти жертв холокоста
26.01.2017 21:23 / Общество В громком деле Борисовгаза поставлена точка
26.01.2017 21:05 / Общество Жорес Алферов отметил значимую роль белорусских ученых в развитии страны
26.01.2017 19:17 / Общество Белорусам для уплаты сбора на финансирование госрасходов отправлено 440 тысяч извещений
26.01.2017 18:46 / Общество Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса
26.01.2017 16:00 / Общество Неработающие граждане уже уплатили 10,5 миллионов BYN сбора на финансирование государственных расходов
26.01.2017 15:26 / Общество Студентов и преподавателей объединил зимний праздник "Ледовая феерия"
26.01.2017 15:19 / Общество Инновационные идеи предлагает молодежь столицы
26.01.2017 15:15 / Общество Дом, который экономит энергию
26.01.2017 15:12 / Общество Список наркотических веществ, запрещенных на территории нашей страны, расширен
26.01.2017 15:07 / Общество Факультативы в школе переносить на субботу не придется
26.01.2017 08:10 / Общество В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект
26.01.2017 07:26 / Общество Онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Министерства труда