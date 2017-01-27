Туман, гололед и временами мокрый снег

27 Января 2017 15:22

Погоду в выходные определят теплые и влажные воздушные массы из Атлантики, но перепад температур приведет к осложнению ситуации на дорогах. Дневная температура воздуха завтра от 0 до плюс 2. В воскресенье - от минус 4 до 0. По прогнозам, существенно погода не изменится и в начале следующей недели.