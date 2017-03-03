3 Марта 2017 21:12

Брендом становятся не только продукты или товары, но и само понятие "белорусское качество". Если добавить современные технологии, на выходе получится конкурентно перспективное направление бизнеса.

Цветы по уникальной голландской технологии в белорусских теплицах выращивают в Орше. Весь процесс полностью автоматизирован. Благоприятный климат, созданный в оранжереях, позволяет собирать урожай высокого качества и вытеснять голландских конкурентов. Продукция пользуется популярностью и за рубежом.

Букет для себя выбрала и Марина Романовская. Ольга Мороз срезает уже готовые к продаже розы. Главный агроном предприятия подчеркивает: выращенные в Беларуси цветы ничуть не уступают голландским. Преодолевать очень долгий путь к покупателю им не придется, поэтому в вазе такой свежесрезанный букет простоит максимально долго.

Площадь этой оранжереи около гектара. Розы здесь цветут круглый год. Весь процесс от полива растений до регулирования температуры полностью автоматизирован.

Прежде чем под искусственным солнцем зацветет миллион алых роз, должно пройти около пяти недель. Тюльпанам времени понадобится больше. Главное условие - благоприятный климат и строгое соблюдение технологий.

Кстати, именно с выращивания тюльпанов и начинался цветочный бизнес в Орше. В этом сезоне урожай уже собрали. Как подчеркивают специалисты, весной эти цветы всегда в тренде.

Обязательное условие перед отправкой в магазин - сортировка. Отбор проходит сразу по нескольким критериям. Работает предприятие и на экспорт.

Занимаются здесь и цветочной рассадой. Планируют выращивать еще большее количество разнообразных сортов по голландским технологиям, но с белорусским качеством.