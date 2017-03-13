Цветущий бизнес

13 Марта 2017 13:00

В Радошковичах прижились 80 000 растений-суккулентов со всего мира. Кактусы, алоэ и другие цветы пустынь и тропиков круглый год цветут в трех теплицах.





Зеленый проект - совместная работа белорусских, итальянских и французских бизнесменов. В этом году тут планируют заселить теплолюбивыми растениями еще две теплицы. Они должны постепенно заменить в магазинах своих импортных сородичей - раньше суккуленты завозили в основном из Голландии. Такое вот цветочное импортозамещение!







