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13 Марта 2017 13:00

Цветущий бизнес

В Радошковичах прижились 80 000 растений-суккулентов со всего мира. Кактусы, алоэ и другие цветы пустынь и тропиков круглый год цветут в трех теплицах. 

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Зеленый проект - совместная работа белорусских, итальянских и французских бизнесменов. В этом году тут планируют заселить теплолюбивыми растениями еще две теплицы. Они должны постепенно заменить в магазинах своих импортных сородичей - раньше суккуленты завозили в основном из Голландии. Такое вот цветочное импортозамещение!

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