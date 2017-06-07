Общество
8 Июня 2017 18:53
Цветочные ковры с достопримечательностями Минска к 950-летию
Белорусская столица продолжает готовиться к юбилею. Вдоль центральных магистралей, на проспектах и в каждом районе уже цветут гигантские панно с неповторимыми сюжетами, посвященными Минску. На тротуарах - вертикальные зеленые конструкции, а также контейнеры с хвойными растениями, в частности, на Партизанском и проспекте Дзержинского.
Всего для праздничного оформления Минска к юбилейной дате озеленители задействуют почти 2 миллиона цветов.
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