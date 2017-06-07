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Цветочные ковры с достопримечательностями Минска к 950-летию
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8 Июня 2017 18:53

Цветочные ковры с достопримечательностями Минска к 950-летию

Белорусская столица продолжает готовиться к юбилею. Вдоль центральных магистралей, на проспектах и в каждом районе уже цветут гигантские панно с неповторимыми сюжетами, посвященными Минску. На тротуарах - вертикальные зеленые конструкции, а также контейнеры с хвойными растениями, в частности, на Партизанском и проспекте Дзержинского.

Всего для праздничного оформления Минска к юбилейной дате озеленители задействуют почти 2 миллиона цветов.

  

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