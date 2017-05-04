Завершается цветочное оформление праздничного Минска ко Дню Победы

4 Мая 2017 15:31

150 000 тюльпанов и 70 000 фиалок зацветут на проспектах и улицах столицы ко Дню Победы. Цветочное оформление праздничного Минска почти готово к 9 Мая. Сейчас озеленители создают разноцветные панно из растений и альпийские горки вдоль центральных магистралей. Так, в частности, на фигурной клумбе у Дворца культуры профсоюзов скоро зацветут нежные тагетесы, цинерарии и бегонии. Сначала на этой территории озеленители подготовили почву и разграничили части будущей композиции специальными пластиковыми бортами. Согласно художественному эскизу здесь гармонично перевьются желтый, красный, бордовый цвета. Одним из первых завершили цветочное оформление площади Победы, где 9 мая пройдут кульминационные празднования по случаю 72-й годовщины Великой Победы.

Одновременно с тематическими клумбами ко Дню Победы озеленители создают душистые декоративные ковры, приуроченные к 950-летию Минска. В частности, раскрашивают пока однотонные городские часы у ратуши, вьют замысловатые узоры на зеленой зоне на Немиге, проспекте Независимости и в микрорайоне Уручье.