Циклон "Барбара" принесет в Беларусь непогоду

27 Декабря 2016 15:21

Порывистый ветер до 20 метров в секунду, а также мокрый снег и дожди. Циклон "Барбара", который идет с Западной Европы, принесет в Беларусь непогоду. В Минске ночью и в следующие сутки прогнозируется снегопад, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха - от минус 4 до плюс 1. Такая же неустойчивая погода ожидается в столице и Минской области до конца недели.