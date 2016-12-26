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Циклон "Барбара" принесет в Беларусь непогоду
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27 Декабря 2016 15:21

Циклон "Барбара" принесет в Беларусь непогоду

Порывистый ветер до 20 метров в секунду, а также мокрый снег и дожди. Циклон "Барбара", который идет с Западной Европы, принесет в Беларусь непогоду. В Минске ночью и в следующие сутки прогнозируется снегопад, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха - от минус 4 до плюс 1. Такая же неустойчивая погода ожидается в столице и Минской области до конца недели.

 

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