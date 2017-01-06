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Циклон "Аксель" принес в Беларусь сильные снегопады
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4 Января 2017 21:12

Циклон "Аксель" принес в Беларусь сильные снегопады

Завтра к ним добавятся еще и морозы. Оранжевый уровень опасности сохраняется по всей стране.  Как и обещали синоптики, сегодня погода была сложной - сильный снег и метель. В столице задержка в движении автобусов доходила до 16 минут при стандартных 3-4 минутах. На расчистку Минска  вывели более 400 единиц техники.  За ситуацией следит Владимир Королев.

Сильный ветер и метель - такая погода на большей территории страны. Если одним снегопад принес хорошее настроение, то другим - запредельную работу. Только в Минске на уборке улиц было задействовано свыше 400 единиц спецтехники.

С самого утра более 4 тысяч человек расчищали дворы Минска, а их в столице почти 7 тысяч. Вторые сутки без перерыва работает спецтехника - технология реагентов такова, что пока идет снег, нужно постоянно посыпать улицы. Убрать одновременно весь город невозможно. Работа коммунальных служб в столице - это 22 миллиона квадратных метров площади, из которых 18 миллионов - проезжая часть.

Хоть ситуация и была сложной на дороге, всплеск аварий не зафиксирован. Рекордсмен по числу ДТП Гомельская область, там почти 7 десятков столкновений. Дорожная милиция предупреждает водителей о слабой видимости и просит проявить предельное внимание.

Неблагоприятные или опасные условия: сильный снегопад,  ветер до 20 метров в секунду. На дорогах снежное месиво, а на улицах заторы. Вот он - бушующий "Аксель". Именно он принес оранжевый уровень опасности. 

В дальнейшем в течении сегодняшнего дня циклон будет смещаться на территорию нашей страны и дальше - в Россию.

Снегопад не принес значительных перебоев со светом, тем не менее бригадам "БелЭнерго" приходится выезжать на устранение неполадок. В МЧС пока также не фиксируют чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой и обещают при необходимости мобилизоваться за 90 минут в усиленный режим.

В штатном режиме и работа Национального аэропорта Минск. Воздушная гавань сегодня весь день принимала и отправляла рейсы. Впрочем, в ближайшее время Беларусь ожидают  морозы. До конца недели ожидается похолодание до минус 27 градусов

Уже к вечеру "Аксель", который громко заявил о себе с утра, почти по-английски покинул территорию Беларуси. Сейчас циклон идет в сторону европейской части России. Так что Рождество ожидается снежным,  в лучших традициях зимы. 

 

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