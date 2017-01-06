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Циклон "Аксель" постепенно покидает Беларусь
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5 Января 2017 21:03

Циклон "Аксель" постепенно покидает Беларусь

За собой  непогода оставляет снежные сугробы. А еще  аварии на дорогах и отключенный свет в городах и селах. В целом  к таким капризам погоды наши аварийные и коммунальные службы  оказались готовы. На помощь водителям, которые застряли на дорогах, приходят и сотрудники ГАИ. Инспекторы помогают вытащить авто из кюветов и завести заглохшие двигатели. Какая погода нас ожидет дальше? Синоптики предупреждают об усилении морозов. Итоги разгула стихии и последние метеоновости  в репортаже Александра Хоровца

Сергей Сунгурцев до сих пор не может поверить, что его пронесло.  Он был одним из тех, кто попал в страшную аварию. ДТП унесло жизнь одного человека. Еще  девять  с серьезными травмами в больнице. Авария произошла рано утром на трассе Полоцк – Минск возле деревни Сорочино. Маршрутное такси не разминулось с грузовиком. А точнее с бульдозером, который перевозил большегруз. Столкновение произошло по касательной. Нож-отвал, выходивший за габариты прицепа, зацепил и фактически снес левое крыло микроавтобуса.

Водитель этой малолитражки, которая не разминулась  с дорожным знаком на столичной кольцевой, от общения с нашей съемочной группой отказался. А вот помощь сотрудников ГАИ, которые предложили заменить пробитое колесо, принял с радостью. К слову, сегодня похожих историй у инспекторов немало. Дорожные милиционеры вытягивали  из кюветов авто и делились огоньком, чтобы запустить моторы заглохших машин. Впрочем, в такую погоду от поездок на личном транспорте лучше воздержаться, рекомендуют в ГАИ.

Если в столице обильные осадки прекратились еще вчера, то в Гродненской области непогода бушевала всю ночь. К примеру, в Новогрудском районе толщина снежного покрова составила рекордные  23 сантиметра. Сейчас снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

И если на отдельных участках дорог появляются снежные заносы и гололедица, то воздушная гавань работает в штатном режиме. Самолеты вылетают по расписанию.

Похожая ситуация и на железнодорожных магистралях. Задержек в движении поездов нет. 

Железную дорогу чистят при помощи  специальной снегоуборочной машины. Это целый поезд. Локомотив толкает вагоны, в которые по транспортерам и попадает снег. Полная загрузка происходит при очистке двух путей. К примеру, на  станции Минск-Пассажирский это расстояние составляет более километра.

И если снегопады ушли, то мороз будет только крепчать, предупреждают синоптики. Тех же, кто замерзнет, обогреют - обещают волонтеры Красного Креста. Горячий чай, теплый плед, зимняя одежда и помощь медиков  абсолютно безвозмездно. Только в Могилевской области работает более 30-ти мобильных пунктов обогрева.

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на завтра. Столбики термометров поползут вниз, а пронизывающий ветер заставит белорусов одеваться теплее.

Отступят морозы только к середине следующей недели. Впрочем, ничего сверхъестественного в такой погоде нет, уверяют синоптики.  Да и минус только положительно скажется на качестве воздуха - холод  уничтожит вирусы и освежит дыхание в крупных городах страны, констатируют метеорологи. 

 

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