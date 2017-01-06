Циклон "Аксель" постепенно покидает Беларусь

5 Января 2017 21:03

За собой непогода оставляет снежные сугробы. А еще аварии на дорогах и отключенный свет в городах и селах. В целом к таким капризам погоды наши аварийные и коммунальные службы оказались готовы. На помощь водителям, которые застряли на дорогах, приходят и сотрудники ГАИ. Инспекторы помогают вытащить авто из кюветов и завести заглохшие двигатели. Какая погода нас ожидет дальше? Синоптики предупреждают об усилении морозов. Итоги разгула стихии и последние метеоновости в репортаже Александра Хоровца.

Сергей Сунгурцев до сих пор не может поверить, что его пронесло. Он был одним из тех, кто попал в страшную аварию. ДТП унесло жизнь одного человека. Еще девять с серьезными травмами в больнице. Авария произошла рано утром на трассе Полоцк – Минск возле деревни Сорочино. Маршрутное такси не разминулось с грузовиком. А точнее с бульдозером, который перевозил большегруз. Столкновение произошло по касательной. Нож-отвал, выходивший за габариты прицепа, зацепил и фактически снес левое крыло микроавтобуса.

Водитель этой малолитражки, которая не разминулась с дорожным знаком на столичной кольцевой, от общения с нашей съемочной группой отказался. А вот помощь сотрудников ГАИ, которые предложили заменить пробитое колесо, принял с радостью. К слову, сегодня похожих историй у инспекторов немало. Дорожные милиционеры вытягивали из кюветов авто и делились огоньком, чтобы запустить моторы заглохших машин. Впрочем, в такую погоду от поездок на личном транспорте лучше воздержаться, рекомендуют в ГАИ.

Если в столице обильные осадки прекратились еще вчера, то в Гродненской области непогода бушевала всю ночь. К примеру, в Новогрудском районе толщина снежного покрова составила рекордные 23 сантиметра. Сейчас снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

И если на отдельных участках дорог появляются снежные заносы и гололедица, то воздушная гавань работает в штатном режиме. Самолеты вылетают по расписанию.

Похожая ситуация и на железнодорожных магистралях. Задержек в движении поездов нет.

Железную дорогу чистят при помощи специальной снегоуборочной машины. Это целый поезд. Локомотив толкает вагоны, в которые по транспортерам и попадает снег. Полная загрузка происходит при очистке двух путей. К примеру, на станции Минск-Пассажирский это расстояние составляет более километра.

И если снегопады ушли, то мороз будет только крепчать, предупреждают синоптики. Тех же, кто замерзнет, обогреют - обещают волонтеры Красного Креста. Горячий чай, теплый плед, зимняя одежда и помощь медиков абсолютно безвозмездно. Только в Могилевской области работает более 30-ти мобильных пунктов обогрева.

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на завтра. Столбики термометров поползут вниз, а пронизывающий ветер заставит белорусов одеваться теплее.

Отступят морозы только к середине следующей недели. Впрочем, ничего сверхъестественного в такой погоде нет, уверяют синоптики. Да и минус только положительно скажется на качестве воздуха - холод уничтожит вирусы и освежит дыхание в крупных городах страны, констатируют метеорологи.