Циклон "Аксель" набирает мощь

5 Января 2017 07:06

Сегодня к снегопадам добавятся морозы и сильный ветер. Сейчас на расчистке Минска работают сотни единиц техники. Все главные магистрали убраны, во дворах и прилегающих территориях ситуация сложнее. На данный момент серьезных пробок не зафиксировано. Однако основная часть водителей еще только выезжает на дорогу. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Столбики термометров опустятся до 12 мороза. А завтра температура воздуха будет еще ниже - около минус 20. Самыми холодными на этой неделе станут выходные.