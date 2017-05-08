Центром событий 9 мая станет Площадь Победы

8 Мая 2017 12:00

Всего лишь день остается до главного майского праздника. Завтра Беларусь отметит 72-ую годовщину Великой Победы.

Центром событий станет Площадь Победы в Минске. Начнется все с церемонии возложения. Сотни цветов, минута молчания и живые голуби в руках детей. В мероприятиях будет задействована рота почетного караула, военный оркестр, пионеры и лучшие хоровые коллективы города. Прямую трансляцию в 12:00 покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".