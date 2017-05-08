Центром праздничных событий станет площадь Победы в Минске

9 Мая 2017 09:08

Праздничные мероприятия по традиции сегодня пройдут по всей стране. Центром событий станет площадь Победы в Минске. Здесь ровно в полдень начнется церемония возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит!" Наша съемочная группа уже работает в сердце столицы - на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Илона Красутская (прямое включение).

По доброй традиции возле монумента Победы сегодня начнутся праздничные мероприятия. У Вечного огня - кульминация акции "Беларусь помнит!"

9 мая. В истории это день всеобщей благодарности, которой никогда не будет много.

Спасибо говорят каждому причастному, кто выжил и кому нельзя подарить цветы лично в руки. Ровно 72 года назад наши отцы, деды и прадеды высокой ценой отстояли Родину и подарили всем счастливое, мирное настоящее и будущее. Это церемония памяти. В такой день особенно вспоминают о бесстрашии, мужестве, подвиге. У Вечного огня бесконечным потоком цветы и венки - знак благодарности тем, кто пожертвовал собственной жизнью. Церемония начнется через 3 часа, но уже сейчас вокруг площади многолюдно. И это тоже традиция. Сюда, к Вечному огню, под звуки торжественного марша внесут символ Знамени Победы и штандарты четырех фронтов, освобождавших Беларусь от гитлеровцев. Далее - торжественная церемония возложения венков. В ней примет участие Глава государства. Александр Лукашенко обратится к белорусам с праздничным выступлением и объявит минуту молчания в память об ушедших героях.

Разные города. Разные судьбы. Общая боль и общая гордость за людей, которые спасли страну. В Беларуси 10 500 ветеранов. Такая точность, потому что дорог и важен каждый. Они – история: в личных воспоминаниях, фотокарточках, орденах, медалях... Детям, внукам, правнукам - о том, как приближали Победу и верили в мирную историю. Сегодня здесь, на площади Победы, их триумф разделят тысячи белорусов и гостей столицы.

Наш телеканал покажет всю церемонию в прямом эфире. Хотя у наших зрителей еще есть время, чтобы присоединиться к акции лично.