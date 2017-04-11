Центр столицы в районе Немиги активно меняет облик

12 Апреля 2017 15:27

БелЭкспо остался без стеклянной огранки - сегодня специалисты планируют завершить разборку окон бывшего выставочного комплекса. Затем строители возьмутся за стальной каркас конструкции. Сносить же здание, которое не имеет стен, а держится на столбах, будут с помощью специальных гидравлических ножниц. Спецтехника перережет опорные конструкции крыши, пока она полностью не сложится.

Андрей Семенченя, прораб Бу-21 ОАО "Минскпромстрой: "Будем срезать грунт до определенного уровня, а лишним грунтом будем засыпать подземный цикл по второй больнице. У нас запланирован снос здания, благоустройство площадки. Эти работы мы планируем закончить в августе, а передадим площадку заказчику в сентябре".

От здания же второй больницы остался только котлован - весь фундамент специалисты уже разобрали. Нетронутыми остались только четыре корпуса - те, что признаны историко-культурной ценностью, они будут отреставрированы. Напомним, вместо снесенных зданий инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов планируют возвести многофункциональный комплекс.