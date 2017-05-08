Целый день возле Вечного огня на площади Победы будет многолюдно

9 Мая 2017 11:00

С самого утра на площади Победы работают мои коллеги - съемочная группа Агентства теленовостей. Здесь у Вечного огня менее чем через час начнется церемония возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит!" С нами на связи вновь Илона Красутская (прямое включение).

Просто нескончаемым потоком сейчас идут люди к монументу на площади Победы. Несут цветы, чтобы отдать дань памяти победителям. Очень много молодежи, много детей. Здесь у Вечного огня менее чем через час состоится кульминация торжества - акция "Беларусь помнит!"

У монумента белорусы разных поколений и профессий с портретами ушедших героев, ветеранов и участников войны, своих близких. Наглядное свидетельство: белорусы помнят и чтут каждого героя, их подвиг бессмертен.

И, безусловно, здесь главные герои праздника - наши ветераны. Увидев на улице, их целуют случайные прохожие, обнимают дети. Военные берут под козырек. И уже шепотом - спасибо тем, кто не дожил до Победы, кому уже нельзя подарить букет лично в руки - цветы у монумента. Праздник благодарности и сакральное событие для каждого - День Победы.

И это тоже традиция. К Вечному огню под звуки торжественного марша внесут символ Знамени Победы и штандарты четырех фронтов, освобождавших Беларусь от гитлеровцев. После торжественная церемония возложения венков. В ней примет участие Глава государства. Александр Лукашенко обратится к белорусам с праздничным выступлением и объявит минуту молчания в память об ушедших героях. В абсолютной тишине раздадутся удары метронома. В память о каждом третьем погибшем. О боли и страхе жителей разрушенных 200 городов и 9 000 деревень и сел. Молчание длиной в минуту за сотни дней ратного подвига, борьбы за жизнь и за страну. О вечной памяти и боли поколений.

Целый день сегодня здесь, возле Вечного огня на площади Победы, будет многолюдно. Любой желающий может прийти и принести свои цветы как дань памяти, символ уважения и гордости за тот подвиг, который наш народ совершил более семидесяти лет назад. Вечером возле монумента начнется концерт телепроекта "Площадь Победы". Торжество обещает быть действительно масштабным. Кульминация - красочное 3D-шоу. Завершатся торжества грандиозным салютом.

Прямую трансляцию церемонии у Вечного огня в Минске будут вести телеканалы "Беларусь 1" и" Беларусь 24", начало в 11:55.