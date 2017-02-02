Цели и задачи на 2017 год сегодня обсуждали на итоговой коллегии Минстройархитектуры

1 Февраля 2017 21:17

Приоритет остался прежним - комфортное жилье по доступным ценам. Представители отрасли определили новые подходы к строительству: что и по какой стоимости возводить. На первый план выходит комплексная застройка жилой среды. В этом году планируют возвести 3 500 000 квадратных метров. О ситуации на рынке недвижимости — Вероника Бута.

Дворы без машин, велопарковки и видеодомофоны. Дома с повышенной комфортностью должны стать правилом, а не исключением. И не только в премиум-классе — современное жилье нужно сделать еще и жильем доступным. На итоговой коллегии Минстройархитектуры обсудили новые стандарты в строительстве.

Предложения на рынке жилой недвижимости по-прежнему превышают покупательскую способность. Над снижением издержек работают белорусские ученые, проектировщики и специалисты Минстройархитектуры. А итоговую цену диктует рынок. Так, в начале года мы наблюдаем традиционное уменьшение стоимости квадратного метра. Аналитики связывают это с сезонностью. Из-за праздников рынок вернется к нормальной работе только в феврале-марте.

Ситуацию на рынке недвижимости эксперты оценивают как стабильную. Цены на квартиры колеблются в незначительных масштабах. А 2016 год стал рекордным как по количеству совершенных сделок, так и по объему предложений на рынке.

Вспомним начало минувшего года, когда жилье становится более доступным. Цены несколько месяцев стремительно шли вниз. Переломной в вопросах стоимости квадратного метра стала середина лета. В июле ценник вырос, но незначительно — увеличение по стране от 1% до 5%. К концу года цены на квартиры в Минске вновь начали снижаться, несмотря на сохранение довольно высокого спроса. Январь 2017 отметился ценой в 1185 долларов за квадратный метр столичного жилья.

Традиционно наиболее дорогое жилье в столице. Различия между городами внушительные, и когда мы сравним цены на квартиры с доходами белорусов.

В Минске квадратный метр проданных квартир составляет более 2 средних заработных плат — это самый высокий показатель в Беларуси. Менее доступно жилье также в Гродненской области — соотношение практически как в столице. Самая доступная недвижимость в Мозыре — около 1 средней зарплаты за 1 квадрат. Чуть дороже обойдется квартира в Солигорске, Новополоцке и Бобруйске.

Активизировать продажи, утверждают аналитики, застройщик будет в первую очередь не ценой, а различными бонусами, предлагая, скажем, бесплатную отделку либо хорошую рассрочку. А интересных и, главное, доступных предложений для потребителей будет больше.

Ситуацией на рынке недвижимости пытаются воспользоваться иногородние белорусы: жилье в столице практически за те же деньги, что и в областных центрах несколько лет назад. В целом в прошлом году в стране возвели почти 4 300 000 квадратных метров. В этом планируют меньше — 3 500 000. Но обещают, что будут строить не коробки, а квартиры, куда приятно будет возвращаться.