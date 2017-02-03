Цель Большого разговора - найти решение проблем, которые волнуют каждого белоруса

2 Февраля 2017 21:12

Цель Большого разговора - в вопросах и ответах найти решение проблем, которые волнуют каждого белоруса. Глава государства Александр Лукашенко завтра проведет встречу с представителями общественности и средств массовой информации. Мероприятие пройдет под общим названием "Большой разговор с Президентом". Это - возможность задать самые актуальные вопросы, причем в этом году к беседе подключатся и рядовые белорусы - каждый желающий может оставить сообщения на онлайн-сервисе Белорусского телеграфного агентства. Александр Лукашенко всегда отвечает максимально открыто, поэтому общение с ним вызывает неподдельный интерес. На встречу приглашены более сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. В разговоре примут участие около полусотни журналистов крупных государственных и негосударственных белорусских СМИ, популярных интернет-порталов, авторитетных зарубежных масс-медиа. Что волнует общество и о чем, скорее всего, спросят Главу государства - в репортаже Вероники Бута.

Около полусотни журналистов и ста экспертов. Завтрашнюю встречу Главы государства с представителями масс-медиа и истеблишмента в кулуарах уже называют большой дискуссией. Такая форма общения - личная инициатива белорусского лидера. Большой разговор с Президентом - это возможность не просто озвучить сухой вопрос, но и сформулировать инициативу либо очертить проблему.

Журналисты и эксперты вовсю уже готовят вопросы. Зная искренность Главы белорусского государства, закрытых тем точно не останется. Обострение ситуации в Донбассе, мировой терроризм, потепление отношений с Западом, переговоры по нефти и газу. Без комментариев, наверняка, не останется и новость о введении Россией пограничных зон на границе с Беларусью. Традиционно под пристальным вниманием - экономический блок вопросов.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ: "Доля госсобственности у нас велика, а отдача от этих предприятий могла бы быть больше. Поэтому мне хотелось бы услышать завтра от Президента, что намерены делать в стране, чтобы повысить эффективность работы государственных предприятий".

Пожалуй, главный тезис встречи будет в том, что страна продолжит придерживаться социально ориентированной модели развития. То есть - особо тщательно остановятся на обсуждении вопросов социальных, которые волнуют каждого.

Георгий Атаманов, и. о. первого секретаря ЦК КПБ: "Вопросы реформирования системы ЖКХ. Очень много жалоб идет, в том числе от сотрудников системы ЖКХ. В системе образования проблемой является так называемый Болонский процесс. Да, мы за то, чтобы студенты приезжали, шел обмен, шел обмен информацией среди ученых. Но почему мы готовим кадры за бюджетный счет, а потом они уезжают и работают на благо Европы, Америки?"

Новшество встречи - вопрос Президенту задать может абсолютно любой. Онлайн-сервис на сайте belta.by и аккаунты информагентства в соцсетях сообщения от белорусов принимают до 10 утра завтрашнего дня. Поступают сотни вопросов, уже есть и темы-лидеры.

Дмитрий Жук, генеральный директор БелТА: "Это кредитование жилья, это вопросы ЖКХ, это третий декрет по иждивенчеству, то есть - те социальные вопросы, которые волнуют наших граждан".

Среди сообщений, адресованных Главе государства, есть и много предложений. Особенно по ведению малого бизнеса. Некоторые белорусы предлагают и свои варианты борьбы с курением в неположенных местах - например, ввести штраф в 800 рублей. Самые популярные и острые вопросы озвучат завтра лично Президенту.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ: "Вот такое прямое общение, прямые искренние ответы на вопросы всегда поднимают уровень доверия. После того как пройдет мероприятие, мы, возможно, проведем очередной опрос и увидим, выросло доверие или нет".

Общению с четвертой властью в насыщенном рабочем графике Президента всегда есть место. Ведь кто, как не журналисты, аккумулируют запросы общества и высказывают общественное мнение на страницах изданий и в радио- и телепрограммах. Завтрашний формат дискуссионной площадки наиболее объективен: среди приглашенных - эксперты и журналисты разных мнений и убеждений.

Делать прогнозы, сколько времени Президент будет общаться с представителями СМИ, не берется никто. Формат обмена мнениями не подразумевает никаких ограничений. Дискуссия продлится до тех пор, пока у журналистов и экспертов не останется ни одного вопроса. К слову, 2 года назад, когда впервые была апробирована такая форма общения, встреча длилась рекордных 7 часов и 7 минут. Но главное - это не цифры. Цель Большого разговора - в вопросах и ответах найти решение проблем, которые волнуют каждого белоруса.

Последняя настройка телевизионной станции, камер и микрофонов. Организовывают трансляцию большого разговора почти две сотни человек: технические и режиссерские группы ведущих телеканалов страны. Проверяется все до мелочей. Для освещения завтрашней беседы брошены самые лучшие силы Белтелерадиокомпании.

Илья Кревчик, заведующий отделом режиссеров АТН Белтелерадиокомпании: "Задействованы 12 телекамер нашей ПТС "Александрины", задействовали телескопический кран. Из технических новинок мы задействовали в проведении мероприятия еще дополнительные 6 огромнейших экранов, которые будут находиться в зале".

Подсчитать потенциальную аудиторию завтрашней беседы Главы государства с журналистами и экспертами крайне сложно. Очевидно, что это миллионы человек в стране и за рубежом. В 10 утра начнется прямая трансляция Большого разговора. Увидеть ее можно будет по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Эфир в режиме реального времени организует и Первый национальный канал Белорусского радио. Вечером телеканалы покажут телеверсию встречи. Плюс комментарии и отзывы в социальных сетях и блогах. Традиционно общение Президента с журналистами попадает в мировые тренды.