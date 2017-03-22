Трудовая акция в Куропатах станет началом проекта сохранения исторической памяти

22 Марта 2017 21:24

В трагической истории Беларуси, к сожалению, немало мест, которые говорят о непростом времени ее становления. Отдавая дань прошлому, современная Беларусь не сносит монументы и не уничтожает память. Христианский долг потомков - отдать дань уважения каждому почившему, невзирая на национальность, вероисповедание и обстоятельства гибели. В урочище Куропаты по инициативе Федерации профсоюзов 25 марта пройдет трудовая акция, которая, по сути, станет началом проекта сохранения исторической памяти и создания национального мемориала. Уже поступают заявки на участие от неравнодушных граждан и коллективов организаций. Наталья Бреус подробнее.

Дискуссии вокруг территории, которую принято называть Куропатами, не утихают с конца 80-х, когда там было обнаружено массовое захоронение. До сих пор эксперты не пришли к единому мнению, какое количество людей там покоится. Настало время пересмотреть статус этого места. В итоге общественного обсуждения ученые, журналисты и историки сошлись в том, что Куропаты должны стать национальным мемориалом. Разговор за круглым столом вызвал большой резонанс.

Александр Коваленя, академик-секретарь НАН Беларуси, доктор исторических наук: "Я думаю, у нас сегодня есть все возможности именно всему обществу объединиться и воздвигнуть или памятник, или памятный знак, который символизировал бы трагедию и боль белорусского народа. Именно к этому месту мы должны приходить поклониться и высказать свою скорбь. Это трагическая страница нашей истории, она должна служить именно не разъединяющей, а, как и вся история, история обязана служить консолидации общества".

Профсоюзы идею создания в Куропатах мемориала скорби и памяти поддержали. И уже в эту субботу по инициативе федерации в урочище пройдет трудовая акция. Поступают заявки на участие от граждан и организаций. Призывают всех неравнодушных подключиться.

Национальный профцентр постоянно работает над проектами по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия. На протяжении десятилетий Федерация профсоюзов Беларуси рука об руку с общественными объединениями, трудовыми коллективами, молодежью проводит масштабную деятельность по восстановлению мемориалов, памятников и мест захоронений. Историческая память много значит для белорусов. Например, именно благодаря усилиям федерации новый облик приобрел Курган Славы. Среди проектов - благоустройство мемориального комплекса "Шауличи" в Волковыске. Это одна из многих сожженных в годы войны белорусских деревень. В стране достаточно памятников, которые обращены к героическим событиям, но есть и те, что рассказывают о трагических.

Т.е. Куропаты должны стать символом скорби. Планируется объявить конкурс на создание памятного знака в этом месте. Лучшие идеи будут обсуждать открыто. Художественная интерпретация может быть самой разной, но мемориал должен получиться действительно народным.