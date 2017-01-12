Тропический ливень в 25-градусный мороз

10 Января 2017 21:27

Такую картину наблюдали жители дома номер 29 на столичной улице Семенова. Потоки горячей воды хлынули с потолка в одну из квартир, когда хозяйка укладывала двухлетнюю дочь спать. Как оказалось, в квартире на верхнем этаже разорвало трубу. Аварийную бригаду жители дома ждали несколько часов. В результате все вещи и стены промокли насквозь. Так кто виноват в гнилых трубах и за чей счет будут делать ремонт? О коммунальной беде репортаж Александра Хоровца.

Этот рождественский вечер семья Филатовых запомнит надолго. После традиционного ужина вместо сказки ребенку на ночь пришлось звонить во все колокола почти всех аварийных служб. "Подарок" к празднику организовал сосед.

С потолка хлынул настоящий тропический ливень. Квартира мгновенно превратилось в сауну. В воде можно было парить ноги. В то время как за окном минус 25. Аварийную бригаду пришлось ждать 3 часа.

Место прорыва обнаружили в квартире этажом выше. Кипяток своим напором разорвал чугунную батарею, которая оказалась полностью засорена. Трубу оперативно заглушили. А от свежего косметического ремонта не осталось и следа.

Включать свет в квартире хозяева боятся. Рассказывают, что во время потопа счетчик искрился, как новогодняя гирлянда. Чтобы избежать беды, отключили пробки. Говорят, еще и пожара после тропического ливня они точно не переживут.

Хозяйка квартиры уверяет: о том, что у них в любой момент может прорвать трубу, писала в местную ЖЭС не раз. И такая картина во всем доме. Однако сантехники уверяли, что дому может помочь только капитальный ремонт, и разводили руками.

В местном ЖЭУ свою вину полностью признали - акт о затоплении квартиры уже составлен. Через 20 дней обещают оценить нанесенный ущерб. А старые батареи начнут менять уже завтра, причем и в квартире на верхнем этаже, за свой счет.

Пока же семья Филатовых пытается просушить затопленную квартиру и временно ютится у родственников. Хозяйка хоть и в растерянности, но не унывает. Говорит, елка новогодняя минимум до марта простоит.