Три температурных рекорда побиты в северном регионе страны

18 Апреля 2017 12:12

В Витебске сутки 17 апреля стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений. Ночью столбик термометра показывал минус 6,2 градуса, предыдущее морозное достижение было зафиксировано более тридцати лет назад. А вот день 17 апреля вошел в историю не только как самый холодный (температура воздуха оказалась не выше 3 градусов тепла), но и как самый снежный. В областном центре высота покрова достигла девяти сантиметров.

Уже в пятницу характер погоды начнет меняться. Прогнозируется потепление и кратковременные осадки. Но по-настоящему весенняя погода вернется в Беларусь лишь к концу апреля.