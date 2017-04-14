Общество
18 Апреля 2017 12:12
Три температурных рекорда побиты в северном регионе страны
В Витебске сутки 17 апреля стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений. Ночью столбик термометра показывал минус 6,2 градуса, предыдущее морозное достижение было зафиксировано более тридцати лет назад. А вот день 17 апреля вошел в историю не только как самый холодный (температура воздуха оказалась не выше 3 градусов тепла), но и как самый снежный. В областном центре высота покрова достигла девяти сантиметров.
Уже в пятницу характер погоды начнет меняться. Прогнозируется потепление и кратковременные осадки. Но по-настоящему весенняя погода вернется в Беларусь лишь к концу апреля.
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