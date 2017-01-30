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Третья серия "Истории милиции в лицах" - "Ликвидация" - сегодня после "Панорамы"
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30 Января 2017 07:08

Третья серия "Истории милиции в лицах" - "Ликвидация" - сегодня после "Панорамы"

Агентство теленовостей продолжает масштабный проект, посвященный 100-летию белорусской милиции. В третьей серии авторы расскажут про послевоенный бандитизм. Знаменитая банда Аношки, ликвидация белорусской "Черной Кошки" и бериевская амнистия в холодное лето 53-го. Третья серия “Истории милиции в лицах” - “Ликвидация”. Смотрите сегодня в 21:45 после “Панорамы”.  

  

Теги: История милиции в лицах

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