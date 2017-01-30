Третья серия "Истории милиции в лицах" - "Ликвидация" - сегодня после "Панорамы"

30 Января 2017 07:08

Агентство теленовостей продолжает масштабный проект, посвященный 100-летию белорусской милиции. В третьей серии авторы расскажут про послевоенный бандитизм. Знаменитая банда Аношки, ликвидация белорусской "Черной Кошки" и бериевская амнистия в холодное лето 53-го. Третья серия “Истории милиции в лицах” - “Ликвидация”. Смотрите сегодня в 21:45 после “Панорамы”.