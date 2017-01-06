6 Января 2017 15:20

Минус 22 и это не предел. Трескучие морозы задержатся и на выходные, ослабеют только в начале следующей недели. За сутки в Минске и области зафиксировано почти два десятка обморожений. При первых симптомах надо немедленно обращаться за помощью.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска:

"Один человек чистил машину, пока открывал двери - уже получил обморожение. Человек, если приходит домой и видит, что у него побелели пальцы, ни в коем случае нельзя их отогревать, их надо обвернуть сухой тканью и обратиться за медпомощью".

Для минчан похолодание неожиданным не стало - по возможности люди стремятся не находиться на улице длительное время и пользоваться общественным транспортом вместо личного.

Еще большее усиление мороза - в выходные. В ночные часы в отдельных районах до минус 32.

Дмитрий Рябов, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Циклон движется с территории Балтийского моря. Сейчас он будет смещаться через Витебскую и Могилевскую область, будет смещаться на Брянскую область. Там уже будет успокаиваться, но по периферии ветра будут северные, и на нашу территорию устремится ультраполярный воздух, который приведет к резкому понижению температуры".

Минские тепловые сети на период низких температур перешли на круглосуточные дежурства. В усиленном режиме специалисты будут работать до улучшения погоды.