7 Марта 2017 07:20

Не слабый, а спортивный пол. Накануне самого весеннего праздника тренеры и посетители одного из минских физкультурных центров провели флешмоб. Танцевальный номер "смиксовали" из популярных фитнес-направлений: степ-аэробики, йоги, пилатеса и даже зумбы. Что примечательно, флешмоб прошел во время мужской тренировки по баскетболу.

На подготовку участницам понадобилось три недели. Флэшмоб собрал почти полсотни человек.