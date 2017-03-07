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Тренеры и посетители одного из минских физкультурных центров провели флешмоб
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7 Марта 2017 07:20

Тренеры и посетители одного из минских физкультурных центров провели флешмоб

Не слабый, а спортивный пол. Накануне самого весеннего праздника тренеры и посетители одного из минских физкультурных центров провели флешмоб. Танцевальный номер "смиксовали" из популярных фитнес-направлений: степ-аэробики, йоги, пилатеса и даже зумбы. Что примечательно, флешмоб прошел во время мужской тренировки по баскетболу.

На подготовку участницам понадобилось три недели. Флэшмоб собрал почти полсотни человек.

  

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