Трагедию в Берлине признали терактом. Работают телефоны экстренной помощи

20 Декабря 2016 15:03

Трагедию в Берлине признали терактом. Об этом заявила канцлер Германии на специально созванной пресс-конференции. Напомним, в самый разгар рождественской ярмарки в толпу людей въехал грузовик. 12 человек погибли, 48 пострадали. В стране объявлен траур. Местные СМИ сообщили, что водителем грузовика был беженец из Пакистана, который прибыл в Германию в феврале. В кабине фуры было обнаружено тело еще одного человека. Это гражданин Польши. Не исключено, что террорист убил водителя и угнал машину со стройки. После берлинской трагедии в Германии усилены меры безопасности. Проходят рейды в местах проживания мигрантов.

Соболезнования и слова поддержки президенту Германии, родным и близким погибших выразил Глава белорусского государства. "До глубины души потрясены ужасной трагедией в Берлине. Особенно ранит то, что это случилось в преддверии светлых праздников Рождества Христова и Нового года", - отметил Александр Лукашенко.

Белорусские дипломаты уточняют, есть ли среди жертв наши соотечественники. В посольстве Беларуси в Германии работают телефоны экстренной помощи +49 (176) 984-61-567.