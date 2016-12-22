Традиция, которой больше чем полвека

20 Декабря 2016 19:06

Трудовой семестр студенческих отрядов этого года официально завершен.

Сегодня в молодежном театре подвели итоги работы и наградили лучший студотряд и руководителей самых продуктивных и дружных коллективов.

В списке обязанностей молодых людей – помощь профессионалам: от реставраторов памятников до строителей знаковых объектов - таких, как стадион "Динамо", китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Белорусская АЭС. Отдельное направление – помощь в благоустройстве города.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Это не просто предоставление рабочих мест, это формирование здоровой личности, личности, которая понимает, что такое трудовой рубль, понимает, что такое государственные задачи. То, что сегодня социально полезная деятельность - это не пустой звук, это важные сегодня дела, в которых может принимать участие молодежь. Эту возможность государство предоставляет".

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК БРСМ: "Мы сегодня вкладываем в движение студенческих отрядов одну из целей - это формирование трудолюбия у молодежи, как это ни банально звучит, это трудолюбие, ответственность. Студотряд — это еще и коллектив. Это умение работать в коллективе".

Всего в этом году в студотрядах трудились более 70 тысяч человек. Многие молодые люди уже десятки лет находят здесь первое место работы и получают первый профессиональный опыт.