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Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время
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10 Марта 2017 21:15

Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время

Декрет №3, отношения с Россией, безопасность и другие актуальные вопросы развития страны, которые звучали вчера на совещании у Президента.

Главные темы заседания “Клуба редакторов”. Руководители ведущих СМИ Беларуси также обсудят главную медиасенсацию - громкое журналистское расследование "Звонок другу". Чего испугались провокаторы, что зовут людей на улицу.

Традиционно горячие дискуссии за круглым столом, но в новое эфирное время. Теперь "Клуб редакторов" выходит в субботу, после “Панорамы". Не пропустите.

  

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