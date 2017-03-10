Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время

10 Марта 2017 21:15

Декрет №3, отношения с Россией, безопасность и другие актуальные вопросы развития страны, которые звучали вчера на совещании у Президента.

Главные темы заседания “Клуба редакторов”. Руководители ведущих СМИ Беларуси также обсудят главную медиасенсацию - громкое журналистское расследование "Звонок другу". Чего испугались провокаторы, что зовут людей на улицу.

Традиционно горячие дискуссии за круглым столом, но в новое эфирное время. Теперь "Клуб редакторов" выходит в субботу, после “Панорамы". Не пропустите.