Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время

11 Марта 2017 09:02

Декрет № 3, отношения с Россией, а также главная медиасенсация этой недели - громкое журналистское расследование "Звонок другу". Темы заседания "Клуба редакторов". Дискуссии острые, а время эфира новое. Теперь программа выходит в субботу после "Панорамы". Не пропустите.