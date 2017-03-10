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Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время
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11 Марта 2017 09:02

Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время

Декрет № 3, отношения с Россией, а также главная медиасенсация этой недели - громкое журналистское расследование "Звонок другу". Темы заседания "Клуба редакторов". Дискуссии острые, а время эфира новое. Теперь программа выходит в субботу после "Панорамы". Не пропустите. 

  

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