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6 Мая 2017 12:31

Торжественный областной праздник ко Дню Победы состоялся возле Кургана Славы

Ветераны войны и поколения потомков возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших солдат минутой молчания.

Областной-праздник-ко-Дню-Победы

 

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