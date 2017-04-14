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Торжественные богослужения в эти минуты продолжаются во всех православных храмах страны
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16 Апреля 2017 15:02

Торжественные богослужения в эти минуты продолжаются во всех православных храмах страны

Отметим, празднование Пасхи продлится 40 дней. Именно столько по преданию Христос был с учениками после своего воскресения. В церквях продолжается освящение главных блюд праздничного стола: творожных пасх, куличей, крашеных яиц. Последние символизируют появление новой жизни. Ими принято одаривать близких. Пасха – праздник семейный. Взрослые идут в храмы вместе с детьми. Верующие делятся радостью и надеждами. Желают друг другу добра и мира.

Среди церковных праздников у православных Пасха занимает особенное, главное место, потому что это праздник праздников, торжество торжеств.

  

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